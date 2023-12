Rast investičnej aktivity v 3. štvrťroku pokračoval miernejším tempom

Bratislava 5. decembra (TASR) - Rast investičnej aktivity v 3. štvrťroku 2023 pokračoval, ale výrazne miernejším tempom. Objem investícií, ktoré sa premietajú do tvorby hrubého fixného kapitálu, dosiahol 6,6 miliardy eur, čo v bežných cenách predstavovalo medziročný rast o 8,9 % (v stálych cenách bol na úrovni o 2,8 %), pričom v raste sa udržal posledných desať štvrťrokov. Celková tvorba hrubého kapitálu prekročila objem 7 miliárd eur. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



Z celkového počtu sledovaných 19 odvetví medziročný rast investícií zaznamenalo 16 z nich. Najviac peňažných prostriedkov, takmer 23 %, smerovalo do činností v oblasti nehnuteľností, avšak investovanie sa znížilo o 3,5 % prvýkrát od konca roka 2020.



Druhý najvyšší objem investícií smeroval do priemyselnej výroby (19,3 %), v ktorej boli investície medziročne vyššie o 7 %. Z 13 odvetví priemyselnej výroby vzrástli investície medziročne v ôsmich z nich, najviac vo výrobe dopravných prostriedkov o 21,6 %, ktorá predstavuje podielovo najvýznamnejšie odvetvie priemyselnej výroby, vo výrobe strojov a zariadení o 18,4 %, ako aj vo výrobe potravín, nápojov a tabakových výrobkov o 9,1 %.



Tretí najvyšší objem investícií smeroval do odvetvia verejnej správy, obrany a sociálneho zabezpečenia, kde boli investície medziročne vyššie o takmer 60 %, ale tvorili iba desatinu z celkového investovaného objemu. Vo veľkoobchode a maloobchode a oprave motorových vozidiel sa investovanie medziročne zvýšilo o 24,2 %, ale z hľadiska podielu okolo 8 % to bola až štvrtá investičná odvetvová položka.



V súhrne za 1. až 3. štvrťrok 2023 dosiahla celková tvorba hrubého kapitálu 17 miliárd eur, čo predstavovalo medziročný pokles v stálych cenách o 17,5 %. Naopak, jeho podpoložka tvorba hrubého fixného kapitálu tvorila objem 17,6 miliardy eur pri medziročnom náraste o 6,6 %.