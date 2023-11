Rast japonského exportu sa v októbri výrazne spomalil

Tokio 16. novembra (TASR) - Japonský export pokračoval minulý mesiac v raste, tempo rastu sa však prudko spomalilo. Podpísal sa pod to pokles vývozu do Číny, ktorá je pre Japonsko najväčším exportným trhom. Informovala o tom agentúra Reuters, ktorá zverejnila údaje japonského ministerstva financií.



Export Japonska vzrástol v októbri medziročne o 1,6 %, zatiaľ čo v septembri rast dosiahol 4,3 %. Na druhej strane ekonómovia očakávali ešte výraznejšie spomalenie rastu a počítali, že export Japonska sa v októbri zvýši medziročne iba o 1,2 %.



Pre Japonsko však ani lepšie než očakávané čísla nie sú pozitívne. Domáci dopyt je slabý a oslabovanie zahraničného dopytu tak Tokiu ešte viac komplikuje úsilie podporiť ekonomiku. "Vzhľadom na to, že čínska ekonomika sa nezotavuje tak, ako by sa čakalo, a rast dopytu v Spojených štátoch a Európe sa spomaľuje, budeme musieť čakať asi do polovice budúceho roka, než sa export začne zotavovať," povedal Atsuši Takeda, hlavný ekonóm z Itochu Economic Research Institute.



Export do Číny klesol v októbri medziročne o 4 %. Vývoz Japonska na kľúčový trh tak klesol už 11. mesiac po sebe.



Na rozdiel od exportu dovoz Japonska klesol, a to o 12,5 %. Mierne tak prekonal očakávania, keď analytici počítali s poklesom o 12,2 %.



Výsledkom je obchodný schodok v objeme 662,5 miliardy jenov (4,05 miliardy eur). Je tak výrazne nižší, než predpokladali analytici, ktorí počítali s deficitom v priemere 735,7 miliardy jenov.



(1 EUR = 163,39 JPY)