Tokio 18. septembra (TASR) - Rast japonského vývozu sa v auguste prudko spomalil, keďže dodávky do USA klesli prvýkrát za posledné tri roky. Údaje, ktoré zverejnilo v stredu japonské ministerstvo financií, vyslali znepokojujúci signál pre ekonomiku, ktorá sa snaží o stabilné oživenie. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Slabý zahraničný dopyt podkopáva snahu o dosiahnutie udržateľného hospodárskeho rastu, najmä vzhľadom na rastúce riziko spomalenia ekonomiky v USA a ďalšieho oslabenia v Číne, v dvoch krajinách, ktoré sú hlavnými obchodnými partnermi Japonska. Podpora vývozu zo strany slabého jenu sa vytratila, keďže japonská mena sa v auguste prudko odrazila od dna.



Celkový vývoz v auguste medziročne vzrástol deviaty mesiac po sebe, konkrétne o 5,6 %, po júlovom zvýšení o 10,3 %. Vývoz do Spojených štátov oslabil o 0,7 %, čo bol prvý mesačný pokles za takmer tri roky. Nadol ho stiahol najmä export automobilov s prepadom o 14,2 %. Vývoz do Číny, ktorá je najväčším obchodným partnerom Japonska, sa v auguste oproti predchádzajúcemu roku zvýšil o 5,2 %.



Z hľadiska objemu japonský vývoz v auguste v porovnaní s predchádzajúcim rokom klesol o 2,7 %, čo bol siedmy mesiac poklesu za sebou. Hodnota dovozu v vzrástla o 2,3 %. Výsledkom bol deficit obchodnej bilancie vo výške 695,3 miliardy jenov (4,44 miliardy eur).



(1 EUR = 156,71 JPY)