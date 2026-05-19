Utorok 19. máj 2026Meniny má Gertrúda
Rast japonskej ekonomiky sa zrýchlil a prekonal očakávania

Ľudia sledujú fontánovú show so svetelnou a hudobnou kulisou s názvom Tokyo Aqua Symphony na pláži Odaiba v Tokiu vo štvrtok 7. mája 2026. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Tokio 19. mája (TASR) - Rast japonskej ekonomiky sa na začiatku roka zrýchlil a prekonal očakávania, ukázali v utorok predbežné oficiálne údaje. TASR o tom informuje na základe správy agentúr Reuters a AFP.

Hrubý domáci produkt (HDP) štvrtej najväčšej ekonomiky sveta v 1. kvartáli 2026 v porovnaní s predchádzajúcimi tromi mesiacmi vzrástol o 0,5 %, čím prekonal prognózy ekonómov na úrovni 0,4 %. V poslednom štvrťroku 2O25 HDP stúpol o 0,2 % (revízia z +0,3 %).

V medziročnom porovnaní si HDP polepšil o 2,1 % po +0,8 % v predchádzajúcom kvartáli. Ekonómovia počítali s expanziou len o 1,7 %. Rast japonskej ekonomiky v uplynulom štvrťroku podporil solídny export rovnako ako súkromná spotreba a kapitálové výdavky.

Údaje prichádzajú v čase, keď premiérka Sanae Takaičiová plánuje dodatočný rozpočet na podporu rastu. Spotrebitelia totiž čelia prudkému zvyšovaniu cien v dôsledku konfliktu na Blízkom východe.
