< sekcia Ekonomika
Rast japonskej ekonomiky sa zrýchlil a prekonal očakávania
V medziročnom porovnaní si HDP polepšil o 2,1 % po +0,8 % v predchádzajúcom kvartáli. Ekonómovia počítali s expanziou len o 1,7 %.
Autor TASR
Tokio 19. mája (TASR) - Rast japonskej ekonomiky sa na začiatku roka zrýchlil a prekonal očakávania, ukázali v utorok predbežné oficiálne údaje. TASR o tom informuje na základe správy agentúr Reuters a AFP.
Hrubý domáci produkt (HDP) štvrtej najväčšej ekonomiky sveta v 1. kvartáli 2026 v porovnaní s predchádzajúcimi tromi mesiacmi vzrástol o 0,5 %, čím prekonal prognózy ekonómov na úrovni 0,4 %. V poslednom štvrťroku 2O25 HDP stúpol o 0,2 % (revízia z +0,3 %).
V medziročnom porovnaní si HDP polepšil o 2,1 % po +0,8 % v predchádzajúcom kvartáli. Ekonómovia počítali s expanziou len o 1,7 %. Rast japonskej ekonomiky v uplynulom štvrťroku podporil solídny export rovnako ako súkromná spotreba a kapitálové výdavky.
Údaje prichádzajú v čase, keď premiérka Sanae Takaičiová plánuje dodatočný rozpočet na podporu rastu. Spotrebitelia totiž čelia prudkému zvyšovaniu cien v dôsledku konfliktu na Blízkom východe.
Hrubý domáci produkt (HDP) štvrtej najväčšej ekonomiky sveta v 1. kvartáli 2026 v porovnaní s predchádzajúcimi tromi mesiacmi vzrástol o 0,5 %, čím prekonal prognózy ekonómov na úrovni 0,4 %. V poslednom štvrťroku 2O25 HDP stúpol o 0,2 % (revízia z +0,3 %).
V medziročnom porovnaní si HDP polepšil o 2,1 % po +0,8 % v predchádzajúcom kvartáli. Ekonómovia počítali s expanziou len o 1,7 %. Rast japonskej ekonomiky v uplynulom štvrťroku podporil solídny export rovnako ako súkromná spotreba a kapitálové výdavky.
Údaje prichádzajú v čase, keď premiérka Sanae Takaičiová plánuje dodatočný rozpočet na podporu rastu. Spotrebitelia totiž čelia prudkému zvyšovaniu cien v dôsledku konfliktu na Blízkom východe.