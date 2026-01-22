< sekcia Ekonomika
Rast juhokórejskej ekonomiky bol vlani najslabší za päť rokov
Svetlým bodom vývoja hospodárstva Južnej Kórey bol vlani export, ktorý vzrástol o 4,1 %, uviedla centrálna banka krajiny. Import sa zväčšil o 3,8 %.
Autor TASR
Soul 22. januára (TASR) - Ekonomika Južnej Kórey sa v minulom roku posilnila len o 1 %, čiže najpomalším tempom za päť rokov, hoci export krajiny vzrástol vďaka boomu umelej inteligencie. Uviedla to vo štvrtok juhokórejská centrálna banka. Štvrtá najväčšia ekonomika Ázie zápasí so slabým dopytom, problémovým trhom obytných nehnuteľností a následkami vyhlásenia stanného práva bývalým prezidentom, ktoré uvrhlo krajinu do politického chaosu. Minuloročný rast bol najpomalší od roku 2020, keď sa juhokórejská ekonomika pre pandémiu COVID-19 zmenšila. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Svetlým bodom vývoja hospodárstva Južnej Kórey bol vlani export, ktorý vzrástol o 4,1 %, uviedla centrálna banka krajiny. Import sa zväčšil o 3,8 %. „Pokračoval rast exportu a poslnil sa rast súkromnej a vládnej spotreby,“ konštatovala banka. Dodala však, že sa prehĺbil pokles investícií v stavebníctve pre pretrvávajúce problémy na trhu s obytnými nehnuteľnosťami. Spomalil sa aj rast priemyslu.
Počas októbra až decembra sa juhokórejská ekonomika medzikvartálne zmenšila o 0,3 %. Tento pokles sa však očakával v dôsledku porovnávacej základne po silnom raste v treťom štvrťroku.
Juhokórejská centrálna banka prognózuje, že v tomto roku sa ekonomika krajiny zväčší o 1,8 % vďaka oživeniu domáceho dopytu a rastu výroby polovodičov. Južná Kórea je domovom kľúčových výrobcov polovodičov Samsung Electronics a SK hynix, ktorých produkty sa stali kľúčovými pre globálny trh s umelou inteligenciou.
