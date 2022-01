Rast juhokórejskej ekonomiky dosiahol vlani 11-ročné maximum

Soul 25. januára (TASR) - Juhokórejská ekonomika vzrástla v poslednom kvartáli minulého roka o vyše 4 %, čím prekonala očakávania trhov. Vývoj v závere roka tak dopomohol k celoročnému rastu, ktorý dosiahol 11-ročné maximum.



Ekonomika Južnej Kórey vzrástla podľa údajov juhokórejskej centrálnej banky v období od októbra do konca decembra medziročne o 4,1 % po 4-percentnom raste v predchádzajúcom kvartáli. Tempo rastu prekonalo očakávania analytikov, ktorí počítali s jeho spomalením na 3,7 %.



Vývoj hospodárstva koncom minulého roka do veľkej miery podporili vládne výdavky a súkromná spotreba. Rast výdavkov vlády dosiahol 8,1 % a súkromná spotreba sa zvýšila o 6,3 %. Export vzrástol medziročne o 6,1 %, na druhej strane dovoz bol výraznejší a zvýšil sa o 9,7 %.



Vývoj ekonomiky v závere roka prispel k celoročnému rastu juhokórejského hospodárstva na úrovni 4 %. To je najvyššie tempo rastu ekonomiky od roku 2010. V tomto roku očakáva juhokórejská centrálna banka rast ekonomiky na úrovni 3 %.