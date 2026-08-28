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Rast kanadskej ekonomiky sa v 2. štvrťroku výrazne oživil
Podporil ju domáci dopyt aj export.
Autor TASR
Ottawa 28. augusta (TASR) - Kanadská ekonomika sa v 2. štvrťroku výrazne oživila po tom, ako šesť mesiacov prakticky stagnovala. Podporil ju domáci dopyt aj export. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Hrubý domáci produkt (HDP) v 2. kvartáli medziročne stúpol o 3,3 % po zvýšení o 0,3 % v predchádzajúcich troch mesiacoch, uviedol kanadský štatistický úrad. Tempo rastu zároveň výrazne prekonalo očakávania kanadskej centrálnej banky, ktorá počítala s expanziou o 2,5 %.
Po revízii údajov za 1. štvrťrok (pôvodne mierny pokles) sa ukázalo, že Kanada sa vyhla technickej recesii.
Vysoký domáci dopyt podporila predovšetkým spotreba domácností a firemné investície, signalizuje, že kanadská ekonomika sa postupne spamätáva z dôsledkov ciel USA, ktoré platia už viac ako 18 mesiacov a ktoré narušili severoamerické dodávateľské reťazce a zvýšili náklady firiem.
Silná domáca spotreba zároveň podľa analytikov poskytuje Kanade lepšiu východiskovú pozíciu na zvládnutie nových ciel vo výške 50 %, ktoré tento týždeň zaviedol americký prezident Donald Trump. Kanada na tento krok reagovala vlastnými odvetnými opatreniami.
V medzikvartálnom porovnaní sa HDP za tri mesiace od apríla do júna zvýšil o 0,8 % po +0,1 % v 1. štvrťroku.
Jedným z motorov expanzie bol export, ktorý sa v 2. kvartáli stúpol o 3,6 %, čo bol jeho najrýchlejší nárast za viac ako tri roky.
Hrubý domáci produkt (HDP) v 2. kvartáli medziročne stúpol o 3,3 % po zvýšení o 0,3 % v predchádzajúcich troch mesiacoch, uviedol kanadský štatistický úrad. Tempo rastu zároveň výrazne prekonalo očakávania kanadskej centrálnej banky, ktorá počítala s expanziou o 2,5 %.
Po revízii údajov za 1. štvrťrok (pôvodne mierny pokles) sa ukázalo, že Kanada sa vyhla technickej recesii.
Vysoký domáci dopyt podporila predovšetkým spotreba domácností a firemné investície, signalizuje, že kanadská ekonomika sa postupne spamätáva z dôsledkov ciel USA, ktoré platia už viac ako 18 mesiacov a ktoré narušili severoamerické dodávateľské reťazce a zvýšili náklady firiem.
Silná domáca spotreba zároveň podľa analytikov poskytuje Kanade lepšiu východiskovú pozíciu na zvládnutie nových ciel vo výške 50 %, ktoré tento týždeň zaviedol americký prezident Donald Trump. Kanada na tento krok reagovala vlastnými odvetnými opatreniami.
V medzikvartálnom porovnaní sa HDP za tri mesiace od apríla do júna zvýšil o 0,8 % po +0,1 % v 1. štvrťroku.
Jedným z motorov expanzie bol export, ktorý sa v 2. kvartáli stúpol o 3,6 %, čo bol jeho najrýchlejší nárast za viac ako tri roky.