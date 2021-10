Rast kórejskej ekonomiky sa v 3. štvrťroku spomalil

Soul 26. októbra (TASR) - Rast Južnej Kórey, štvrtej najväčšej ázijskej ekonomiky, sa v 3. štvrťroku spomalil, a viac ako predpovedali analytici. Prispelo k tomu opätovné zavedenie prísnejších obmedzení na zastavenie delta variantu nového koronavírusu, čo zasiahlo najmä sektor služieb.



Podľa predbežného odhadu sa hrubý domáci produkt (HDP) Južnej Kórey za tri mesiace do konca septembra 2021 zvýšil o 0,3 % oproti predchádzajúcemu štvrťroku, keď medzikvartálne vzrástol o 0,8 %. Ekonómovia pritom očakávali, že sa jeho rast sa spomalí na 0,6 %.



Štatistiky tiež ukázali, že súkromná spotreba v sledovanom období klesla o 0,3 %, pričom najviac sa znížili výdavky na služby po obnovení prísnejších obmedzení. Aj fixné investície klesli, a to o 1,9 %. Vládne výdavky, naopak, vzrástli o 1,1 %.



Obchod prispel pozitívne k rastu HDP, keďže vývoz stúpol o 1,5 %, zatiaľ čo dovoz klesol o 0,6 %.



V medziročnom porovnaní sa rast HDP spomalil v 3. štvrťroku na 4 % zo 6 % v predchádzajúcom kvartáli, keď dosiahol najväčšie tempo za celé desaťročie, ukázal predbežný odhad. Ekonómovia však očakávali za obdobie júl - september o niečo lepší výsledok, a to zvýšenie HDP o 4,2 %.