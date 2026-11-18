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Rast kvartálnych tržieb čínskeho herného giganta Tencent sa spomalil
Čistý zisk spoločnosti v treťom kvartáli vzrástol o necelé jedno percento.
Autor TASR
Peking 18. novembra (TASR) - Čínsky technologický koncern Tencent pôsobiaci v oblasti sociálnych médií a hier za júl až september dosiahol tržby v objeme 207,3 miliardy jüanov (28,3 miliardy eur). Ich rast sa tak spomalil na 8 % po tom, ako v predošlom štvrťroku stúpli o 11 %. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Nenaplnilo sa ani očakávanie analytikov oslovených v prieskume agentúry Bloomberg, ktorí odhadovali, že tržby firmy za tretí štvrťrok budú v sume 210,5 miliardy CNY.
Čistý zisk spoločnosti v treťom kvartáli vzrástol o necelé jedno percento na 63,6 miliardy CNY, ale prekonal predpoveď, že bude v objeme 57,6 miliardy CNY.
Analytici agentúry Bloomberg pred zverejnením hospodárskych výsledkov Tencentu uviedli, že koncern čelí „rastúcim investičným nákladom na umelú inteligenciu“. „Väčšie zameranie sa spoločnosti na umelú inteligenciu tento rok neprinesie zvýšenie zisku, keďže rastúce náklady budú brzdiť maržu a tok hotovosti,“ dodali.
Spoločnosť Tencent so sídlom v Šen-čene je vývojárom a prevádzkovateľom čínskej aplikácie WeChat a v ostatných rokoch sa stala aj jedným z popredných hráčov v oblasti umelej inteligencie v krajine.
(1 EUR = 7,3254 CNY)
Nenaplnilo sa ani očakávanie analytikov oslovených v prieskume agentúry Bloomberg, ktorí odhadovali, že tržby firmy za tretí štvrťrok budú v sume 210,5 miliardy CNY.
Čistý zisk spoločnosti v treťom kvartáli vzrástol o necelé jedno percento na 63,6 miliardy CNY, ale prekonal predpoveď, že bude v objeme 57,6 miliardy CNY.
Analytici agentúry Bloomberg pred zverejnením hospodárskych výsledkov Tencentu uviedli, že koncern čelí „rastúcim investičným nákladom na umelú inteligenciu“. „Väčšie zameranie sa spoločnosti na umelú inteligenciu tento rok neprinesie zvýšenie zisku, keďže rastúce náklady budú brzdiť maržu a tok hotovosti,“ dodali.
Spoločnosť Tencent so sídlom v Šen-čene je vývojárom a prevádzkovateľom čínskej aplikácie WeChat a v ostatných rokoch sa stala aj jedným z popredných hráčov v oblasti umelej inteligencie v krajine.
(1 EUR = 7,3254 CNY)