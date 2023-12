Rast leteckej dopravy závisí od oživenia ázijsko-pacifickej oblasti

Singapur 25. decembra (TASR) - Globálna letecká doprava by mala v roku 2024 konečne prekročiť úrovne pred pandémiou ochorenia COVID-19, keď sa ázijsko-pacifický región úplne zotaví. Uviedli to v pondelok odborníci z tohto odvetvia. Vďaka tomu by sa rok 2024 mal stať rokom ziskov leteckých spoločností. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.



Odvetvie leteckej dopravy zaznamenalo dramatické oživenie v rokoch 2022 a 2023 po rekordných stratách počas pandémie. Letecká doprava sa priblížila k úrovni, ktorú zaznamenala v roku 2019, ale pretrvávajúce problémy s dodávkami nových lietadiel a nízke ziskové marže stále komplikujú život leteckým spoločnostiam. V nasledujúcom roku 2024 sa napriek tomu očakáva úplné globálne zotavenie sa.



"V roku 2024 bude obnova leteckej dopravy dokončená," povedal Subhas Menon, generálny riaditeľ Asociácie ázijsko-pacifických aerolínií (AAPA).



Medzinárodné združenie leteckých dopravcov (IATA) predpovedá, že v roku 2024 dosiahnu letecké spoločnosti zisk 25,7 miliardy USD (23,31 miliardy eur) vďaka rekordným tržbám 964 miliárd USD. Očakáva tiež, že všetky regióny dosiahnu do konca roka 2023 úroveň cestujúcich ako pred pandémiou, s výnimkou Ázie a Tichomoria, kde sa úplné zotavenie predpokladá začiatkom roka 2024.



V roku 2023 by mal byť celosvetový počet tzv. osobokilometrov (RPK) o 38,4 % vyšší ako v roku 2022, no stále to bude o 4,8 % menej ako v roku 2019.



Tento ukazovateľ definovaný ako kilometre precestované platiacimi cestujúcimi je kľúčový indikátor dopytu cestujúcich a výkonnosti leteckej spoločnosti. ISTA predpovedá, že RPK v roku 2024 vzrastie o 9,8 % a bude tak o 4,5 % vyšší ako v predpandemickom roku 2019. Vychádza pritom z predpokladu, že počet cestujúcich v leteckej doprave dosiahne 4,7 miliardy v roku 2024, čo bude o 9 % viac ako 4,5 miliardy v roku 2019.



Opiera sa pritom o silný výkon v roku 2023, ktorý je dobrým znamením pre nasledujúci rok. Globálne oživenie cestovania aj napriek pretrvávajúcej makroekonomickej neistote a súčasnej geopolitickej situácii je povzbudzujúce, zhodli sa experti.



Prognózy IATA sú však "veľmi závislé od pokračujúceho silného oživenia na čínskom trhu". Jedným z rizík je tak slabšie ako očakávané oživenie v Číne, ktorá pred pandémiou predstavovala pätinu leteckej dopravy v Ázii a Tichomorí.



Podľa AAPA v septembri 2023 dosiahla letová prevádzka v Číne iba 54 % úrovne z roku 2019. Bez započítania Číny však preprava v Ázii a Tichomorí dosiahla 87 % úrovne pred pandémiou.



Obnove leteckej dopravy v Číne bránia rôzne faktory vrátane nestability na trhu s nehnuteľnosťami, slabej meny, menšieho počtu čínskych študentov odchádzajúcich do zahraničia, ako aj rastúcej nezamestnanosti mladých ľudí. Na úradoch čaká tiež na vybavenie množstvo žiadostí o pasy a čínska vláda namiesto toho podporuje domáce výdavky.



Experti sa však domnievajú, že letecká doprava v Číne bude v roku 2024 "silne rásť" a ázijsko-pacifický región sa tak úplne zotaví, pričom niektoré trhy prekročia úrovne z roku 2019.



(1 EUR = 1,1023 USD)