Rast maďarského priemyslu sa zrýchlil, maloobchodný predaj sa spomalil

Budapešť 7. októbra (TASR) - Rast priemyselnej produkcie v Maďarsku sa v auguste zrýchlil už tretí mesiac po sebe, zatiaľ čo v prípade maloobchodných tržieb sa naopak spomalil. TASR o tom informuje na základe údajov maďarského centrálneho štatistického úradu.



Konkrétne, priemyselná produkcia v susednej krajine v auguste po úprave o počet pracovných dní medziročne vzrástla o 9,3 % po zvýšení o 6,6 % v júli. To bolo bolo najrýchlejšie tempo jej rastu od novembra minulého roka.



Na sezónne neupravenom základe sa rast priemyselnej produkcie v auguste zvýšil ešte strmšie, a to na 14,4 % z júlových 4 %.



K tomuto výsledku prispela väčšina výrobných odvetví.



V medzimesačnom porovnaní sa maďarská priemyselná produkcia v auguste po očistení od sezónnych vplyvov a počtu pracovných dní zvýšila len mierne, o 0,1 %. Jej rast sa tak spomalil z 1,1 % v predchádzajúcom mesiaci.



V separátnej správe štatistický úrad odhalil tiež, že medziročný rast maloobchodných tržieb sa v auguste spomalil na 2,4 % zo 4,3 % v predchádzajúcom mesiaci. Bolo to najmenšie tempo od marca 2021. Prispel k tomu slabší rast tržieb v prípade predaja nepotravinových výrobkov - o 0,5 % oproti 3,2 % v júli a pohonných hmôt - 18,4 % oproti 27,5 % a pokles predaja potravín, nápojov a tabaku o 2,4 %.



Za prvých osem mesiacov roka sa maloobchodné tržby v Maďarsku zvýšili o 8,4 %.