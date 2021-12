Rast maloobchodných tržieb v Británii sa v novembri nečakane zrýchlil

Londýn 17. decembra (TASR) - Maloobchodné tržby v Británii zaznamenali v novembri nečakané zrýchlenie rastu. Prispeli k tomu najmä predvianočné predaje v nepotravinových obchodoch, zvlášť v obchodoch s oblečením. Poukázali na to v piatok zverejnené údaje britského štatistického úradu ONS.



Ako úrad informoval, tržby v britskom maloobchode vzrástli v novembri oproti októbru o 1,4 % po 1,1-percentnom medzimesačnom raste v októbri. Ekonómovia pritom počítali so spomalením rastu na 0,8 %.



Vývoj v maloobchode ovplyvnili nepotravinové produkty. Tržby z ich predaja sa zvýšili o 2 %, najmä vďaka obchodom s odevmi, kde tržby vzrástli o 2,9 %. Vzrástli aj tržby z predaja pohonných látok, a to o 3,7 %. Naopak, tržby z predaja v potravinových obchodoch klesli, a to o 0,2 %.



V medziročnom porovnaní sa maloobchodné tržby v Británii zvýšili v novembri o 4,7 %, zatiaľ čo v októbri klesli o 1,5 %. Aj v tomto prípade bol rast výraznejší, než predpokladali ekonómovia. Tí očakávali, že maloobchodné tržby vzrastú medziročne o 4,2 %.