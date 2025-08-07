< sekcia Ekonomika
Rast maloobchodných tržieb v Českej republike sa v júni spomalil
Ukázali to vo štvrtok údaje Českého štatistického úradu (ČSÚ).
Autor TASR
Praha 7. augusta (TASR) - Rast maloobchodných tržieb v Českej republike sa v júni 2025 prekvapujúco spomalil. Ukázali to vo štvrtok údaje Českého štatistického úradu (ČSÚ). TASR o tom informuje na základe správy portálu RTTNews.
Zo štatistík vyplýva, že maloobchodné tržby v Česku sa v júni 2025 zvýšili medziročne o 4,5 %, čo bolo o niečo menšie tempo ako smerom nadol revidovaný nárast tržieb o 4,6 % v máji. Júnový výsledok zaostal za odhadmi trhu, ktorý očakával rast tržieb o 5 %.
Štatistiky odhalili tiež, že v júni sa spomalil rast tržieb z predaja motorových palív (na 11,3 % z 13,3 % v máji) a nepotravinárskych výrobkov (na 5,5 % zo 6,6 %). Na druhej strane sa zotavili tržby z predaja potravín, nápojov a tabaku (0,8 % oproti -0,8 %).
V medzimesačnom porovnaní a po úprave o sezónne vplyvy sa maloobchodné tržby v Česku v júni zvýšili o 0,3 % po poklese o 0,5 % v predchádzajúcom mesiaci.
Zo štatistík vyplýva, že maloobchodné tržby v Česku sa v júni 2025 zvýšili medziročne o 4,5 %, čo bolo o niečo menšie tempo ako smerom nadol revidovaný nárast tržieb o 4,6 % v máji. Júnový výsledok zaostal za odhadmi trhu, ktorý očakával rast tržieb o 5 %.
Štatistiky odhalili tiež, že v júni sa spomalil rast tržieb z predaja motorových palív (na 11,3 % z 13,3 % v máji) a nepotravinárskych výrobkov (na 5,5 % zo 6,6 %). Na druhej strane sa zotavili tržby z predaja potravín, nápojov a tabaku (0,8 % oproti -0,8 %).
V medzimesačnom porovnaní a po úprave o sezónne vplyvy sa maloobchodné tržby v Česku v júni zvýšili o 0,3 % po poklese o 0,5 % v predchádzajúcom mesiaci.