Rast maloobchodných tržieb v Českej republike sa v auguste zrýchlil
Autor TASR
Praha 8. októbra (TASR) - Rast maloobchodných tržieb v Českej republike sa v auguste 2025 zrýchlil po spomalení v predchádzajúcom mesiaci a viac, než očakávali ekonómovia. Ukázali to v stredu údaje Českého štatistického úradu. TASR o tom informuje na základe správy portálu RTTNews.
Podľa štatistík sa maloobchodný predaj v susednej krajine v auguste 2025 zvýšil medziročne o 3,5 % po revidovanom náraste o 2,2 % v predchádzajúcom mesiaci. Tento výsledok prekonal odhady analytikov, ktorí očakávali, že augustové tržby stúpnu o 3,2 %.
Rast tržieb podporili najmä predaj motorových palív, ktorý sa v auguste zvýšil medziročne o 10,9 % (7,6 % v júli) a nepotravinárskych výrobkov (4,1 % oproti 3,4 %). Okrem toho tržby z predaja potravín, nápojov a tabaku klesli oveľa miernejšie, o 0,1 % po júlovom znížení o 1,1 %.
Štatistické údaje ukázali tiež, že online maloobchodný predaj sa v auguste zvýšil o 8,8 % v porovnaní s minulým rokom.
V medzimesačnom porovnaní a po úprave o sezónne vplyvy maloobchodné tržby v Česku v auguste vzrástli o 0,6 %, čím sa zotavili z poklesu o 0,4 % v predchádzajúcom mesiaci.
