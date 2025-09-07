< sekcia Ekonomika
Rast maloobchodných tržieb v Česku sa v júli výrazne spomalil
Za spomalením rastu maloobchodných tržieb sú najmä tržby z predaja potravín, nealkoholických nápojov a tabakových výrobkov.
Autor TASR
Praha 7. septembra (TASR) - Maloobchodné tržby v Českej republike pokračovali v júli v raste, tempo rastu sa však výrazne spomalilo a dosiahlo najslabšiu úroveň za takmer 1,5 roka. Údaje Českého štatistického úradu (ČSÚ) z konca týždňa zverejnili portály RTTNews a tradingeconomics.
Maloobchodné tržby v Česku vzrástli v júli po úprave o kalendárne vplyvy o 2,5 %. V júni sa zvýšili o 4,8 %. Je to najslabšie tempo rastu od februára minulého roka.
Tržby z predaja automobilových palív v špecializovaných obchodoch vzrástli o 8,3 %. Aj v tomto prípade sa tempo rastu spomalilo, keď v júni rast dosiahol 12,3 %.
Za spomalením rastu maloobchodných tržieb sú najmä tržby z predaja potravín, nealkoholických nápojov a tabakových výrobkov. Tie po júnovom raste klesli, a to o 0,9 %. Okrem toho sa spomalil rast tržieb z predaja nepotravinových produktov. V júni sa zvýšili o 5,9 % a v júli o 3,5 %.
