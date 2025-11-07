< sekcia Ekonomika
Rast maloobchodných tržieb v ČR sa v septembri nečakane spomalil
Maloobchodné tržby, s výnimkou predaja motorových vozidiel a motocyklov, po úprave o kalendárne vplyvy medziročne stúpli o 2,6 % po augustovom náraste o 3,3 %, uviedol Český štatistický úrad.
Autor TASR
Praha 7. novembra (TASR) - Tempo rastu českých maloobchodných tržieb sa v septembri nečakane spomalilo po zrýchlení v predchádzajúcom mesiaci. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Maloobchodné tržby, s výnimkou predaja motorových vozidiel a motocyklov, v septembri po úprave o kalendárne vplyvy medziročne stúpli o 2,6 % po augustovom náraste o 3,3 %, uviedol Český štatistický úrad. Ekonómovia počítali so zvýšením až o 4 %.
Tržby predajcov motorových palív vzrástli o 9,5 % (po +11 % v auguste) a tržby predajcov nepotravinových výrobkov o 2,8 % (+3,7 %). Tržby predajcov potravín, nápojov a tabaku klesli o 0,2 %.
