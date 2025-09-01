< sekcia Ekonomika
Rast maloobchodných tržieb v Holandsku sa v júli zrýchlil
Maloobchodné tržby v piatej najväčšej ekonomike eurozóny sa v júli 2025 zvýšili medziročne o 5 %. Tempo ich rastu sa pritom zvýšilo z revidovaných 3,4 % v júni a bolo najväčšie od septembra 2023.
Autor TASR
Amsterdam 1. septembra (TASR) - Maloobchodné tržby v Holandsku v júli 2025 vzrástli, už 13. mesiac po sebe a najrýchlejšie od septembra 2023. Ukázali to v pondelok údaje holandského štatistického úradu. TASR o tom informuje na základe správy portálu RTTNews.
K júlovému rastu tržieb prispelo zrýchlenie predaja potravín (na 5,2 % z 3,3 % v júni) či nepotravinárskych výrobkov (na 4,9 % z 3,5 %).
V medzimesačnom porovnaní a po úprave o sezónne vplyvy maloobchodné tržby v júli vzrástli o 1,6 % po revidovanom zvýšení o 0,2 % v predchádzajúcom mesiaci.
