Rast maloobchodných tržieb v Litve sa v novembri spomalil
Tempo rastu maloobchodných tržieb v Litve sa v novembri spomalilo na najnižšiu úroveň za šesť mesiacov.
Autor TASR
Vilnius 29. decembra (TASR) - Tempo rastu maloobchodných tržieb v Litve sa v novembri spomalilo na najnižšiu úroveň za šesť mesiacov. Štatistický úrad krajiny v pondelok informoval, že maloobchodné tržby bez dane z pridanej hodnoty minulý mesiac po úprave o kalendárne vplyvy medziročne vzrástli o 3,3 %. Tempo ich rastu sa tak zmiernilo po októbrovom zväčšení o 3,8 %. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Novembrový rast litovského maloobchodu bol najpomalší od mája, keď tržby stúpli iba o 2,3 %. Medziročný rast tržieb za nepotravinárske tovary sa spomalil na 7,9 % po októbrovom posilnení o 10,3 %. Rast tržieb za potravinárske tovary sa však mierne zrýchlil na 1,4 % z októbrovej úrovne 1 %.
Maloobchodný predaj pohonných látok v Litve v novembri klesol o 3,9 %. Predaj prostredníctvom zásielkového obchodu a cez internet sa v novembri medziročne zväčšil o 16,4 %. Mesačne sa tržby litovského maloobchodu po úprave o sezónne a kalendárne vplyvy zvýšili o 0,8 %.
