Rast maloobchodných tržieb v Maďarsku sa v marci výrazne spomalil

Budapešť 7. mája (TASR) - Maloobchodné tržby v Maďarsku pokračovali v marci v raste, tretí mesiac po sebe, tempo rastu sa však výrazne spomalilo a dosiahlo najnižšiu úroveň za štyri mesiace. Poukázali na to v stredu zverejnené predbežné údaje maďarského štatistického úradu, podľa ktorých sa pod výrazné spomalenie rastu tržieb v maloobchode podpísali najmä tržby z predaja potravín. Informovali o tom portály RTTNews a tradingeconomics.



Tržby v maďarskom maloobchode sa v marci oproti rovnakému mesiacu minulého roka zvýšili o 0,4 %, zatiaľ čo vo februári rast dosiahol 3,2 %. Je to najslabšie tempo rastu od decembra minulého roka, v ktorom maloobchodné tržby vykázali nulový rast.



Výrazne sa zhoršil vývoj v oblasti tržieb z predaja potravín, nealkoholických nápojov a tabakových výrobkov. Vo februári sa zvýšili o 3,5 %, v marci však rástli iba o 1,2 %. Spomalil sa aj rast tržieb z predaja motorových palív, a to z 0,4 % vo februári na 0,1 % v marci.



Naopak, tržby z predaja nepotravinových produktov tempo rastu zrýchlili. Ich rast dosiahol 5,9 %, zatiaľ čo v marci minulého roka vzrástli o 5 %.



V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom tržby v maďarskom maloobchode pokračovali v poklese, jeho tempo sa však mierne spomalilo. Maloobchodné tržby upravené o sezónne vplyvy klesli v marci oproti februáru o 0,5 %, vo februári oproti januáru pokles dosiahol 0,6 %.