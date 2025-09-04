< sekcia Ekonomika
Rast maloobchodných tržieb v Maďarsku sa v júli spomalil
Dosiahol najmenšie tempo za štyri mesiace.
Autor TASR
Budapešť 4. septembra (TASR) - Rast maloobchodných tržieb v Maďarsku sa v júli 2025 spomalil a dosiahol najmenšie tempo za štyri mesiace. Ukázali to vo štvrtok údaje centrálneho štatistického úradu v Budapešti. TASR o tom informuje na základe správy portálu RTTNews. Zo štatistík vyplýva, že maloobchodné tržby v Maďarsku sa v júli 2025 medziročne zvýšili o 1,7 % po náraste o 3 % v predchádzajúcom mesiaci.
Júlový rast maloobchodného predaja bol najmenší od marca, keďže sa spomalil rast tržieb z predaja potravín, nápojov a tabaku (na 2,3 % z 3,7 % v júni) aj z predaja nepotravinárskych výrobkov (na 2,9 % z 3,9 %). Zároveň predaj motorových palív zaznamenal výrazný pokles, a to o 2,4 % po zvýšení o 2,5 % v júni.
V medzimesačnom porovnaní a po úprave o sezónne vplyvy maloobchodné tržby v Maďarsku v júli klesli o 0,5 %, rovnako ako v predchádzajúcom mesiaci.
Za sedem mesiacov do konca júla 2025 sa maloobchodné tržby zvýšili o 2,9 % v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka.
