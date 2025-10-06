< sekcia Ekonomika
Rast maloobchodných tržieb v Maďarsku sa v auguste zrýchlil
Autor TASR
Budapešť 6. októbra (TASR) - Rast maloobchodných tržieb v Maďarsku sa v auguste 2025 zrýchlil po spomalení v predchádzajúcom mesiaci. Ukázali to v pondelok údaje centrálneho štatistického úradu v Budapešti. TASR o tom informuje na základe správy DPA.
Podľa štatistík sa maloobchodné tržby v susednej krajine v auguste 2025 zvýšili medziročne o 2,4 % po náraste o 1,7 % v júli.
Objem predaja nepotravinárskeho tovaru pritom v auguste vzrástol o 4,9 %, čo bolo rýchlejšie tempo ako 2,9 % v júli, zatiaľ čo predaj potravín, nápojov a tabaku rástol stabilným tempom o 2,3 % a predaj pohonných hmôt stúpol o 2,2 %.
Tržby zo zásielkového predaja a z internetu, ktoré predstavujú 7,2 % z celkových maloobchodných tržieb, sa v auguste medziročne zvýšili o 6,6 %.
V medzimesačnom porovnaní a po úprave o sezónne vplyvy maloobchodné tržby v Maďarsku v auguste stúpli o 0,8 %.
