Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 6. október 2025Meniny má Natália
< sekcia Ekonomika

Rast maloobchodných tržieb v Maďarsku sa v auguste zrýchlil

.
Ilustračné foto. Foto: TASR/Ladislav Vallach

Podľa štatistík sa maloobchodné tržby v susednej krajine v auguste 2025 zvýšili medziročne o 2,4 % po náraste o 1,7 % v júli.

Autor TASR
Budapešť 6. októbra (TASR) - Rast maloobchodných tržieb v Maďarsku sa v auguste 2025 zrýchlil po spomalení v predchádzajúcom mesiaci. Ukázali to v pondelok údaje centrálneho štatistického úradu v Budapešti. TASR o tom informuje na základe správy DPA.

Podľa štatistík sa maloobchodné tržby v susednej krajine v auguste 2025 zvýšili medziročne o 2,4 % po náraste o 1,7 % v júli.

Objem predaja nepotravinárskeho tovaru pritom v auguste vzrástol o 4,9 %, čo bolo rýchlejšie tempo ako 2,9 % v júli, zatiaľ čo predaj potravín, nápojov a tabaku rástol stabilným tempom o 2,3 % a predaj pohonných hmôt stúpol o 2,2 %.

Tržby zo zásielkového predaja a z internetu, ktoré predstavujú 7,2 % z celkových maloobchodných tržieb, sa v auguste medziročne zvýšili o 6,6 %.

V medzimesačnom porovnaní a po úprave o sezónne vplyvy maloobchodné tržby v Maďarsku v auguste stúpli o 0,8 %.
.

Neprehliadnite

OTESTUJTE SA: Uhádnete slovenský hit podľa jednej vety z textu?

HRABKO: Novela ústavy uspela, lebo tí, čo boli proti, neurobili nič

GLOSUJEME: Nočná mora s krídlami? Áno, je to lietadlo

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Čo si pre nás prichystal október?