Rast maloobchodných tržieb v Poľsku sa v júli zrýchlil
Podľa štatistík maloobchodné tržby v susednej krajine v júli 2025 medziročne vzrástli o 4,8 % po zvýšení o 2,2 % v predchádzajúcom mesiaci.
Autor TASR
Varšava 25. augusta (TASR) - Rast maloobchodných tržieb v Poľsku sa v júli zrýchlil a dosiahol najväčšie tempo za tri mesiace. Ukázali to v pondelok údaje poľského štatistického úradu GUS. TASR o tom informuje na základe správ agentúry PAP a portálu RTTNews.
Podľa štatistík maloobchodné tržby v susednej krajine v júli 2025 medziročne vzrástli o 4,8 % po zvýšení o 2,2 % v predchádzajúcom mesiaci. Tento výsledok prekonal odhady analytikov, ktorí očakávali, že júlové tržby stúpnu o 3,5 %.
K júlovému zrýchleniu maloobchodného predaja v Poľsku prispeli najmä tržby z predaja nábytku, televízorov a domácich spotrebičov, ktoré sa zvýšili o 15,3 %, a z predaja textilu, odevov a obuvi (14,7 %). Na druhej strane, rast tržieb v segmente motorových vozidiel a motorových dielov sa spomalil (na 4,5 % zo 7,7 %).
V medzimesačnom porovnaní sa maloobchodné tržby v Poľsku v júli zvýšili o 4,4 % po poklese o 1,8 % v predchádzajúcom mesiaci.
