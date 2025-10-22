< sekcia Ekonomika
Rast maloobchodných tržieb v Poľsku sa v septembri zrýchlil
Varšava 22. októbra (TASR) - Rast maloobchodných tržieb v Poľsku sa v septembri 2025 zrýchlil a dosiahol najväčšie tempo za päť mesiacov. Ukázali to v stredu údaje poľského štatistického úradu GUS. TASR o tom informuje na základe správy portálu RTTNews.
Podľa štatistík maloobchodné tržby v Poľsku v septembri 2025 medziročne vzrástli o 6,4 % po zvýšení o 3,1 % v predchádzajúcom mesiaci. Napriek tomu zaostali za odhadmi analytikov, ktorí očakávali, že stúpnu ešte viac, o 6,8 %.
Septembrové tempo rastu maloobchodného predaja v Poľsku bolo najrýchlejšie od apríla, keď dosiahlo 7,6 %.
V medzimesačnom porovnaní tržby maloobchodníkov v susednej krajine v septembri klesli o 2,7 % po znížení o 0,4 % v auguste.
Poľský HDP podľa analytikov vzrástlo medziročne o 4 %
Hrubý domáci produkt (HDP) Poľska v treťom štvrťroku 2025 medziročne vzrástol približne o 4 %. Vyplýva to z odhadu analytikov banky PKO, ktorí reagovali na stredajšie údaje poľského štatistického úradu (GUS) o maloobchodnom predaji. Podľa analytikov hlavným zdrojom rastu spotreby zostávajú výdavky na služby. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP.
GUS informoval, že maloobchodný predaj v stálych cenách sa v septembri medziročne zvýšil o 6,4 %.
Podľa PKO rástol predaj vo všetkých kategóriách, čo sa stalo po prvý raz po viac ako roku. Banka uviedla, že to odráža oživenie odložených nákupov a zrejme aj rast spotrebiteľských úverov.
Analytici upozornili, že hoci údaje za september potvrdzujú pokračovanie oživenia súkromnej spotreby v treťom štvrťroku, vyčerpanie vplyvu nízkej porovnávacej základne a stagnácia predaja medzimesačne môžu viesť k spomaleniu tempa rastu v nasledujúcich mesiacoch.
Rast predaja by však mala podporiť predvianočná aktivita, vyplácanie sociálnych dávok a oživenie úverovej činnosti. Podľa PKO by v celoročnom vyjadrení mohol maloobchodný predaj vzrásť o približne 4 %, čo by bol najlepší výsledok od roku 2021.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
