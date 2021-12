Washington 15. decembra (TASR) - Rast maloobchodných tržieb v USA sa v novembri spomalil oveľa viac, ako ekonómovia očakávali na začiatku vianočnej nákupnej sezóny. To ukazuje, že Američania v novembri spomalili svoje výdavky, no aj napriek vyšším cenám a nedostatku niektorých tovarov v obchodoch pokračovali v nakupovaní. Informovalo o tom ministerstvo obchodu vo Washingtone.



Podľa najnovších údajov ministerstva sa maloobchodné tržby v novembri 2021 zvýšili o 0,3 % v porovnaní s októbrom, keď po revízii medzimesačne stúpli o 1,8 %.



Analytici pritom očakávali lepší výsledok, a to nárast tržieb v novembri o 0,8 % po ich októbrovom pôvodnom zvýšení o 1,7 % pred revíziou.



Zo štatistík ďalej vyplýva, že maloobchodné tržby po vylúčení predaja áut a ich dielov v novembri vzrástli medzimesačne tiež o 0,3 %. Zaostali tak za odhadmi ekonómov, ktorí predpovedali ich zvýšenie o 1 %.



A zároveň tržby po vylúčení predaja áut, benzínu, stavebného materiálu a potravín sa znížili o 0,1 %.



Tieto takzvané hlavné maloobchodné tržby najviac korešpondujú so zložkou spotrebiteľských výdavkov v rámci hrubého domáceho produktu (HDP).



On-line tržby sa minulý mesiac nezmenili, zatiaľ čo tržby v obchodných domoch klesli o 5,4 %.



Tržby minulý mesiac stúpli, aj keď maloobchodníci čelili množstvu problémov. Mnohí museli výrazne zvýšiť platy, aby si udržali zamestnancov a našli nových. A musia tiež vynaložiť veľké úsilie, aby mali regály plné počas krízy v dodávateľských reťazcoch, ktorú odštartovala pandémia nového koronavírusu.



Okrem toho, nakupujúci riešia aj vyššie náklady. Index spotrebiteľských cien v novembri vyskočil o 0,8 %, čím posunul ročnú mieru inflácie v USA na 39-ročné maximum 6,8 %.