Rast miezd v Británii sa ku koncu minulého roka zrýchlil

Londýn 18. februára (TASR) - Rast miezd v Spojenom kráľovstve sa ku koncu minulého roka zrýchlil, zatiaľ čo počet voľných pracovných miest opäť klesol. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters, ktorá v utorok zverejnila údaje britského štatistického úradu ONS.



Priemerná pravidelná mzda sa za október až december 2024 zvýšila na 5,9 % po raste o 5,6 % v predchádzajúcich troch mesiacoch, čo bol najrýchlejší rast od troch mesiacov do začiatku apríla minulého roka. Počet voľných pracovných miest sa v sledovanom období opäť znížil, a to o 9000 na 819.000. ONS ďalej informoval, že v januári sa počet zamestnaných osôb v Spojenom kráľovstve zvýšil o 21.000 na 30,4 milióna po decembrovom poklese o 14.000. Miera nezamestnanosti v Spojenom kráľovstve zostala za tri mesiace do decembra nezmenená na úrovni 4,4 %.



ONS zverejnil svoje údaje v čase, keď podniky varujú pred hrozbou straty pracovných miest a rastu cien po tom, ako britská vláda vlani v októbri rozhodla o zvýšení príspevkov na sociálne poistenie a oznámila ďalšie zvýšenie minimálnej mzdy. V nedávnom prieskume asociácie personálnych agentúr CIPD tretina oslovených podnikov uviedla, že očakáva zvýšenie svojich nákladov na zamestnávanie a plánuje znížiť počet pracovných miest.