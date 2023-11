Rast miezd v Británii sa spomalil a nezamestnanosť stagnovala

Londýn 14. novembra (TASR) - Rast miezd v Spojenom kráľovstve sa za tri mesiace do konca septembra 2023 spomalil, ale zostal blízko svojho rekordného tempa. Počet voľných pracovných miest pritom klesol a nezamestnanosť stagnovala. Ukázali to v utorok údaje štatistického úradu ONS. TASR o tom informuje na základe správ Reuters a RTTNews.



Konkrétne, rast miezd bez odmien v Británii sa v 3. štvrťroku 2023 spomalil na 7,7 % zo 7,9 % v predchádzajúcich troch mesiacoch, čo bolo najväčšie tempo od začiatku zberu týchto údajov v roku 2001. Výsledok sa zhoduje s odhadmi analytikov.



Aj medziročné tempo rastu priemernej mzdy vrátane odmien sa spomalilo, a to na 7,9 % z 8,2 % za tri mesiace do konca augusta.



"Trh práce zostáva veľmi napätý a podniky majú stále problémy s náborom ľudí, ktorých potrebujú," povedala poradkyňa z Institute of Directors Alexandra Hall-Chenová.



Britská centrálna banka (Bank of England, BoE) sleduje rast miezd, keď vyhodnocuje, aký veľký je inflačný tlak v ostrovnej ekonomike. BoE od decembra 2021 do augusta tohto roka zvýšila svoje kľúčové úrokové sadzby 14-krát a odvtedy ich drží nezmenené.



Podľa BoE tempo rastu miezd klesá príliš pomaly na to, aby mohla uvažovať o znížení úrokových sadzieb.



ONS zároveň informoval, že miera nezamestnanosti v Británii zostala v 3. štvrťroku 2023 na úrovni 4,2 %, čo bolo v súlade s očakávaniami trhu. Počet nezamestnaných sa zvýšil len o 9000 na 1,448 milióna a zamestnanosť vzrástla za tri mesiace do septembra o 54.000 osôb, zatiaľ čo ekonómovia očakávali jej pokles.



Utorňajšie údaje ukázali tiež pokles voľných pracovných miest v období august až október 2023, už šiestykrát po sebe, a to o 58.000 oproti obdobiu máj - júl na 957.000. To je najnižší počet voľných pracovných miest od 2. štvrťroka 2021, pričom voľné miesta klesli v 16 z 18 priemyselných odvetví.