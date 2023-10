Rast miezd v Británii sa spomalil, ale prekonal infláciu

Londýn 17. októbra (TASR) - Rast miezd v Spojenom kráľovstve sa za tri mesiace do konca augusta 2023 spomalil, ale prekonal rast inflácie. Počet voľných pracovných miest klesol. Ukázali to v utorok údaje štatistického úradu ONS, ktoré signalizujú, že trh práce stráca na sile. TASR o tom informuje na základe správ DPA a Reuters.



Konkrétne ONS uviedol, že priemerná mzda bez odmien v období jún - august 2023 vzrástla medziročne o 7,8 % po zvýšení o 7,9 % za tri mesiace do konca júla. To bolo prvé spomalenie jej rastu od januára.



Priemerná mzda vrátane odmien za tri mesiace do konca augusta stúpla o 8,1 %. Ekonómovia však očakávali, že tempo jej rastu dosiahne 8,3 %. Okrem toho údaje v období jún - august ovplyvnili jednorazové odmeny v zdravotníctve a štátnej službe. Najväčší nárast platov zaznamenal pritom verejný sektor, o 12,5 %, zatiaľ čo mzdy v súkromnom sektore sa zvýšili o 7,1 %.



Miera inflácie v Spojenom kráľovstve dosiahla v auguste 6,7 %, reálne zvýšenie miezd tak bolo oveľa menšie.



Presnejšie, rast miezd v reálnom vyjadrení, upravený o infláciu, dosiahol 1,2 % pri mzde bez odmien a 1,3 % pri mzde vrátane odmien.



ONS tiež informoval, že počet voľných pracovných miest za tri mesiace do konca septembra klesol na 988.000 z 998.000 na konci augusta.



Podľa predbežných údajov bolo v septembri v porovnaní s augustom zamestnaných o 11.000 ľudí menej.



Údaje o nezamestnanosti a ďalšie súvisiace údaje o trhu práce budú zverejnené až 24. októbra po tom, ako ONS v minulý týždeň uviedol, že potrebuje viac času na zohľadnenie nízkej miery odpovedí.