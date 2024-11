Rast miezd v eurozóne dosiahol v 3. kvartáli takmer 32-ročné maximum

Frankfurt nad Mohanom 20. novembra (TASR) - Rast miezd v eurozóne sa v 3. štvrťroku tohto roka prudko zrýchlil, pričom dosiahol najvyššiu úroveň takmer za 32 rokov. Vyplýva to z predbežných údajov, ktoré v stredu zverejnila Európska centrálna banka (ECB). Takýto vývoj zvyšuje obavy, že ECB nebude redukovať úrokové sadzby takým tempom, ako sa očakávalo. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a portálu tradingeconomics.



Mzdy dohodnuté v rámci kolektívnych vyjednávaní vzrástli v 3. štvrťroku medziročne o 5,42 %. To znamená najvyšší rast miezd od 1. štvrťroka 1993. Na porovnanie, v 2. kvartáli ich rast predstavoval 3,54 %.



K prudkému zrýchleniu rastu v ostatnom štvrťroku prispelo najmä zvyšovanie miezd v Nemecku, ktoré je najväčšou ekonomikou menového bloku. Na tomto trhu sa mzdy podľa údajov Bundesbank v 3. kvartáli zvýšili o 8,8 %, čo je rovnako najvyššie tempo rastu od roku 1993. To môže skomplikovať plány ECB v oblasti úrokových sadzieb.



Síce sa neočakáva, že by tieto údaje ohrozili plánované zníženie úrokových sadzieb na najbližšom decembrovom zasadnutí, "jastrabi" v ECB však môžu tieto čísla využiť na utlmenie očakávaní trhov, čo sa týka redukcie sadzieb v budúcom roku. Trhy zatiaľ predpokladajú, že ECB bude sadzby znižovať v roku 2025 na každom zasadnutí až do konca apríla, pričom depozitná sadzba by ku koncu budúceho roka mala klesnúť na 2 %, prípadne aj pod túto hranicu. V súčasnosti dosahuje 3,25 %.