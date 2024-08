Rast miezd v eurozóne sa v 2. kvartáli tohto roka výrazne spomalil

Frankfurt nad Mohanom 22. augusta (TASR) - Rast miezd v eurozóne sa v 2. štvrťroku tohto roka výrazne spomalil. Vyplýva to z predbežných údajov, ktoré vo štvrtok zverejnila Európska centrálna banka (ECB). TASR o tom informuje na základe správ agentúry Bloomberg a portálu tradingeconomics.



Mzdy dohodnuté v rámci kolektívnych vyjednávaní vzrástli v 2. štvrťroku medziročne o 3,55 %, zatiaľ čo v 1. kvartáli ich rast dosiahol 4,74 %. Výrazne sa pod to podpísalo spomalenie rastu miezd v Nemecku, ktoré je najväčšou ekonomikou menovej únie.



Rozsah spomalenia tak posilnil dôvody na ďalšie zníženie úrokových sadzieb zo strany ECB na najbližšom zasadnutí v septembri. Spomaľovanie rastu miezd totiž zmierňuje obavy, že by tento faktor mohol viesť k zrýchleniu inflácie v nasledujúcom období. ECB pri svojich rozhodnutiach v oblasti menovej politiky poukazuje práve na vývoj miezd ako na dôležitý faktor.



Aj keď na ostatnom zasadnutí v júli ECB svoje úrokové sadzby nezmenila, trhy momentálne predpokladajú, že v septembri už tak urobí, pričom predpoklad takéhoto kroku stanovili na vyše 90 %. Okrem toho počítajú s ďalšou redukciou koncom tohto roka.