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Rast miezd v Maďarsku sa v septembri spomalil
Priemerná hrubá mzda v Maďarsku sa v septembri zvýšila medziročne o 7,3 % na 737.390 forintov (2020,63 eur).
Autor TASR
Budapešť 18. novembra (TASR) - Po dvoch mesiacoch zrýchľovania sa rast priemernej hrubej mzdy v Maďarsku v septembri spomalil. Uviedol to v stredu maďarský štatistický úrad, ktorého údaje zverejnili portály RTTNews a tradingeconomics.
Priemerná hrubá mzda v Maďarsku sa v septembri zvýšila medziročne o 7,3 % na 737.390 forintov (2020,63 eura) po tom, ako v auguste vzrástla o 8,4 %. Septembrové tempo rastu je zároveň najslabšie od júna tohto roka.
Výrazne sa spomalil najmä rast miezd vo verejnom sektore. Zatiaľ čo v auguste priemerná hrubá mzda v tomto sektore vzrástla o 9,2 %, v septembri rast dosiahol 5,5 %. Spomalil sa aj rast miezd v súkromnom sektore, avšak miernejšie. Po augustovom raste o 8,1 % sa rast zmiernil na 7,8 %. Slabšie rástli mzdy aj v neziskovom sektore, pričom rast dosiahol 7,4 % po augustovom raste o 8,9 %.
Štatistici zároveň uviedli, že priemerná mzda bez odmien, prémií a mesačných príplatkov sa v septembri zvýšila o 7,6 % na 711.300 forintov. Za deväť mesiacov tohto roka vzrástla priemerná hrubá mzda medziročne o 10,3 %.
(1 EUR = 364,93 HUF)
Priemerná hrubá mzda v Maďarsku sa v septembri zvýšila medziročne o 7,3 % na 737.390 forintov (2020,63 eura) po tom, ako v auguste vzrástla o 8,4 %. Septembrové tempo rastu je zároveň najslabšie od júna tohto roka.
Výrazne sa spomalil najmä rast miezd vo verejnom sektore. Zatiaľ čo v auguste priemerná hrubá mzda v tomto sektore vzrástla o 9,2 %, v septembri rast dosiahol 5,5 %. Spomalil sa aj rast miezd v súkromnom sektore, avšak miernejšie. Po augustovom raste o 8,1 % sa rast zmiernil na 7,8 %. Slabšie rástli mzdy aj v neziskovom sektore, pričom rast dosiahol 7,4 % po augustovom raste o 8,9 %.
Štatistici zároveň uviedli, že priemerná mzda bez odmien, prémií a mesačných príplatkov sa v septembri zvýšila o 7,6 % na 711.300 forintov. Za deväť mesiacov tohto roka vzrástla priemerná hrubá mzda medziročne o 10,3 %.
(1 EUR = 364,93 HUF)