Rast miezd v poľskom podnikovom sektore sa v júli spomalil

Poľské zloté, ilustračné foto. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Konkrétne, priemerná hrubá mesačná mzda v poľských podnikoch sa v júli 2025 medziročne zvýšila o 7,6 % na 8905,63 zlotých (2096,28 eura) po náraste o 9 % v júni.

Autor TASR
Varšava 21. augusta (TASR) - Rast priemernej hrubej mzdy v poľskom podnikovom sektore sa v júli 2025 spomalil, ale udržal si solídne tempo. Ukázali to vo štvrtok údaje štatistického úradu (GUS), TASR o tom informuje na základe správy agentúry PAP.

Júlové zvýšenie priemernej mzdy bolo najmenšie od februára 2021 a zaostalo aj za odhadmi ekonómov, ktorí očakávali, že dosiahne 8,6 %. V medzimesačnom porovnaní sa priemerná hrubá mesačná mzda v poľských firmách zvýšila o 0,3 %.

Zamestnanosť v korporátnom sektore v Poľsku sa v júli medziročne znížila o 0,9 % na 6.431.800 osôb a medzimesačne klesla o 0,1 %.

(1 EUR = 4,2483 PLN)
