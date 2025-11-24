Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Rast miezd v Poľsku sa v októbri spomalil a zamestnanosť klesla

Poľské zloté, ilustračné foto. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Ukázali to v pondelok údaje poľského štatistického úradu (GUS).

Autor TASR
Varšava 24. novembra (TASR) - Rast priemernej hrubej mzdy v poľskom firemnom sektore sa v októbri 2025 spomalil a zamestnanosť klesla. Ukázali to v pondelok údaje poľského štatistického úradu (GUS). TASR o tom informuje na základe správy portálu businesstimes.

Podľa týchto údajov sa priemerná hrubá mesačná mzda v poľských podnikoch v októbri 2025 medziročne zvýšila o 6,6 % na 8865,12 zlotých (2088,47 eura). Tempo jej rastu sa pritom spomalilo zo 7,5 % v septembri a zaostalo za odhadmi analytikov, ktorí očakávali, že dosiahne 7,3 %.

Októbrový medziročný nárast miezd bol najnižší od februára 2021.

V medzimesačnom porovnaní sa priemerná hrubá mzda zvýšila o 1,3 %, najmä vďaka väčšiemu objemu doplnkových platieb, ako sú odmeny, bonusy za výročia v zamestnaní a tiež odstupné.

Ďalšia správa štatistického úradu ukázala, že zamestnanosť v poľských firmách v októbri 2025 medziročne klesla o 0,8 % na 6,4 milióna osôb, čo sa zhoduje s prognózami analytikov a predstavuje rovnaké tempo poklesu ako v septembri.

Október bol už 27. mesiac v rade, keď došlo k poklesu zamestnanosti v poľskom korporátnom sektore, čo poukazuje na dlhšie trvajúcu slabosť firiem. Medzimesačne sa úroveň zamestnanosti v poľských firmách v októbri znížila o 0,1 %.

(1 EUR = 4,2448 PLN)
.

