Rast miezd v poľských firmách sa v auguste spomalil
Autor TASR
Varšava 18. septembra (TASR) - Rast priemernej hrubej mzdy v poľskom firemnom sektore sa v auguste 2025 prekvapujúco spomalil a zamestnanosť klesla. Ukázali to vo štvrtok údaje poľského štatistického úradu (GUS). TASR o tom informuje na základe správy portálu businesstimes.
Konkrétne, priemerná hrubá mesačná mzda v poľských podnikoch sa v auguste 2026 zvýšila medziročne o 7,1 % na 8769,08 zlotého (2062,10 eura). Tempo jej rastu sa tak spomalilo zo 7,6 % v júli a zaostalo za očakávaniami analytikov, ktorí predpovedali, že dosiahne 7,8 %. Augustový rast miezd bol najpomalší od februára 2021.
V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom priemerná hrubá mzda v auguste klesla o 1,5 %, najmä v dôsledku menšieho rozsahu doplnkových platieb, ako sú odmeny a bonusy vrátane odmien za výročie služby a odstupného.
Separátna správa štatistického úradu ukázala, že zamestnanosť v poľských firmách v auguste 2025 medziročne klesla o 0,8 % na 6,42 milióna osôb, čo zodpovedá prognózam analytikov.
August bol už 25. mesiac po sebe, keď došlo k poklesu zamestnanosti v korporáciách, aj keď o niečo miernejším tempom ako o 0,9 % v predchádzajúcom mesiaci.
Medzimesačne sa miera zamestnanosti v auguste znížila o 0,2 % (-0,1 % v júli).
(1 EUR = 4,2525 PLN)
