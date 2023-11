Rast miezd v poľských firmách sa v októbri zvýšil, zamestnanosť klesla

Varšava 21. novembra (TASR) - Tempo rastu miezd v poľskom podnikovom sektore sa v októbri zrýchlilo a viac, ako odhadovali ekonómovia. Ale zamestnanosť klesla, prvýkrát od roku 2021. Ukázali to v utorok údaje poľského štatistického úradu (GUS). TASR o tom informuje na základe správy agentúry PAP.



Podľa najnovších štatistík priemerná hrubá mesačná mzda v poľských podnikoch vzrástla v októbri 2023 medziročne o 12,8 % na 7544,98 zlotých (1726,93 eura). Tempo jej rastu sa pritom zrýchlilo z 10,3 % v septembri a prekonalo aj odhady ekonómov, ktorí očakávali, že dosiahne 11,8 %.



Októbrové zvýšenie miezd v podnikovom sektore bolo najväčšie od februára 2023, najmä vďaka výplatám štvrťročných, motivačných, odmien za odpracované roky či pri odchode do dôchodku.



V medzimesačnom porovnaní sa priemerná hrubá mzda zvýšila o 2,2 %, pričom najväčší nárast zaznamenalo odvetvie poľnohospodárstva, lesníctva a rybolovu (o 31,6 %).



GUS zverejnil tiež údaje o vývoji zamestnanosti, podľa ktorých sa počet pracovníkov v poľských firmách v októbri 2023 medziročne znížil o 0,1 % na 6,494 milióna osôb. Bol to prvý pokles zamestnanosti od marca 2021 po stagnácii v predchádzajúcom mesiaci.



V medzimesačnom porovnaní sa zamestnanosť v Poľsku v októbri nezmenila po poklese o 0,1 % v septembri.



Za desať mesiacov do konca októbra 2023 stúpla zamestnanosť v susednej krajine o 0,4 % na 6,528 milióna ľudí.



(1 EUR = 4,369 PLN)