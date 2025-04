Rast miezd vo februári spomalil, v 4 odvetviach zaostával za infláciou

Bratislava 14. apríla (TASR) - Tempo rastu miezd sa vo februári znížilo a v štyroch z desiatich mesačne sledovaných odvetví dokonca rast miezd zaostal za rastom cien. Tempo rastu dosahovalo od 1,9 % v predaji a oprave motorových vozidiel do 12,8 % v informáciách a komunikácii. V pondelok o tom informoval Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



Reálna mzda (po očistení o vplyv inflácie) sa zvýšila v šiestich z desiatich mesačne sledovaných odvetví. Najviac, až o 8,7 % rástla v informáciách a komunikácii, kde dosiahla 2619 eur. Najmenej, len o 1 % v priemysle na úroveň 1578 eur. Vyšší reálny rast od 4 % do 5 % zaznamenali štatistici v ubytovaní a aj v reštauráciách s pohostinstvami. V týchto odvetviach je však mzda nízka, keď v ubytovaní dosiahla 1205 eur a v reštauráciách 802 eur. Nižšie reálne mzdy ako pred rokom, od 0,7 % do 1,8 %, mali v doprave vrátane skladovania, tiež vo vybraných trhových službách, rovnako aj vo veľkoobchode či v predaji a oprave vozidiel.



V prvých dvoch mesiacoch roka 2025 medziročne rástli nominálne mzdy vo všetkých desiatich mesačne sledovaných odvetviach, avšak reálne mzdy boli vyššie len v deviatich z nich. Reálny rast sa pohyboval v rozpätí od 0,6 % vo veľkoobchode do 5,5 % v informáciách a komunikácii. K poklesu o 0,6 % prišlo vo vybraných trhových službách.