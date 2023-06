Rast miezd vo východnom Nemecku zvyšuje riziko firemných bankrotov

Drážďany 18. júna (TASR) - Nedostatok zamestnancov v bývalom východnom Nemecku vytvára tlak na rast miezd, zvyšujúce sa mzdové náklady by však mohli ohroziť životaschopnosť tamojších firiem. Povedal to cez víkend Joachim Ragnitz z Inštitútu pre hospodársky výskum Ifo. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Ragnitz v rozhovore pre denníky Leipziger Volkszeitung a Dresdner Neueste Nachrichten povedal, že rastúce mzdové náklady sú v Nemecku problémom najmä pre podniky v bývalom východnom bloku. Dodal, že mnohé firmy v minulosti uprednostnili výrobné technológie náročné na prácu, keďže pracovné náklady boli v tomto regióne vždy nižšie. To sa však mení a v súčasnosti platové rozdiely medzi bývalými západnými a východnými spolkovými krajinami už také výrazné nie sú. Platy sa síce ešte nevyrovnali, rozdiely v nich sú však menšie než rozdiely v produktivite práce.



"Ak budú mzdy výrazne rásť, situácia sa skomplikuje," povedal Ragnitz, podľa ktorého sa pred ďalším zvýšením miezd musí najskôr zvýšiť ekonomická výkonnosť a produktivita. V tejto súvislosti však upozornil, že niektoré podniky v bývalých východných krajinách si investície do modernizácie systémov a strojov nemôžu dovoliť.