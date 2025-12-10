< sekcia Ekonomika
Rast nákladov na pracovnú silu v USA sa v 3. štvrťroku spomalil
Autor TASR
Washington 10. decembra (TASR) - Rast nákladov na pracovnú silu v Spojených štátoch sa v treťom štvrťroku spomalil, keďže oslabujúci trh práce obmedzil zvyšovanie miezd. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters, ktorá sa odvolala na federálne ministerstvo práce.
Štatistický úrad ministerstva práce v stredu uviedol, že index zamestnaneckých nákladov (ECI) vzrástol v treťom štvrťroku medzikvartálne o 0,8 % po 0,9-percentnom náraste v predchádzajúcom kvartáli. V medziročnom porovnaní sa náklady zvýšili o 3,5 %, čo bolo rovnako spomalenie v porovnaní s nárastom o 3,6 % zaznamenanom za apríl až jún 2025. Hoci toto spomalenie naznačuje, že mzdy nepredstavujú hrozbu pre infláciu, cenové tlaky zostávajú zvýšené vzhľadom na dovozné clá. Utlmený rast miezd by mohol tiež brzdiť spotrebiteľské výdavky.
Očakáva sa, že Federálny rezervný systém (Fed) po skončení svojho dvojdňového zasadnutia v stredu zníži svoju kľúčovú úrokovú sadzbu o ďalších 25 bázických bodov na 3,50 % až 3,75 %. Fed tento rok znížil náklady na pôžičky už dvakrát.
