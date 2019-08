Rast napätia medzi Čínou a USA tlačí na ceny ropy

D. Trump minulý týždeň oznámil, že od 1. septembra zavedie 10-percentné dovozné clo na čínske produkty v hodnote 300 miliárd USD (270,12 miliardy eur) ročne.

Singapur/Tokio 5. augusta (TASR) - Ceny ropy v pondelok klesli, keď vývoj na trhoch ovplyvnili nové hrozby amerického prezidenta Donalda Trumpa, že v obchodnom spore s Čínou môže ešte pritvrdiť. Ďalšie zhoršenie situácie by znamenalo ešte väčšie problémy pre čínsku, americkú aj svetovú ekonomiku, a tým aj obmedzenie dopytu po rope. Cena ropnej zmesi Brent v reakcii na najnovšiu situáciu skĺzla k hranici 61 USD za barel (159 litrov).



Trump minulý týždeň oznámil, že od 1. septembra zavedie 10-percentné dovozné clo na čínske produkty v hodnote 300 miliárd USD (270,12 miliardy eur) ročne. Trump tak zavádza clá prakticky na všetok čínsky tovar dovážaný do USA. Zároveň dodal, že je pripravený clá ďalej zvýšiť, ak čínsky prezident Si Ťin-pching neurobí kroky potrebné na urýchlenie obchodnej dohody medzi krajinami.



Trhom nepomohli ani informácie o rastúcom exporte ropy z USA. Podľa amerických úradov vývoz komodity zo Spojených štátov vzrástol v júni o 260.000 barelov denne na rekordných 3,16 milióna barelov/deň.



Miernu podporu cenám poskytli správy o vývoji počtu ropných vrtov v USA, ktoré signalizujú budúcu produkciu. Tie podľa informácií spoločnosti Baker Hughes za minulý týždeň klesli, už piaty týždeň po sebe.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v októbri dosiahla do 7.41 h SELČ 61,14 USD za barel. V porovnaní s piatkovou uzávierkou (2. 8.) to predstavuje pokles o 75 centov.



Cena americkej ľahkej ropy WTI so septembrovým kontraktom dosiahla 55,08 USD za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 58 centov.



Za minulý týždeň ceny ropy v obidvoch prípadoch klesli, pričom cena Brentu zaznamenala pokles o 2,5 %. Cena WTI klesla o 1 %.



(1 EUR = 1,1106 USD)