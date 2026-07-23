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Rast napätia na Blízkom východe zasiahol do ceny zlata
Trhy najnovšie stanovili pravdepodobnosť zvýšenia úrokových sadzieb zo strany Fedu na septembrovom zasadnutí na 78 %. V stredu to bolo ešte 68 %.
Autor TASR
Londýn 23. júla (TASR) - Cena zlata sa vo štvrtok vrátila k poklesu, pričom skĺzla pod 4100 USD za troyskú uncu (31,1 g). Vývoj ceny žltého kovu ovplyvnilo zintenzívnenie konfliktu na Blízkom východe, ktoré posilnilo inflačné obavy aj očakávania, že americká centrálna banka Fed pristúpi k zvýšeniu úrokových sadzieb. Informovala o tom agentúra Reuters.
Spotová cena zlata dosiahla do 10.35 h SELČ 4091,24 USD (3586,29 eura) za troyskú uncu. Oproti záveru predchádzajúceho obchodovania to predstavuje pokles o 0,9 %. V stredu (22. 7.) zaznamenala rast na 4165,87 USD za uncu, čo bola najvyššia hodnota od 7. júla.
Pod 4100 USD za uncu klesol aj augustový kontrakt na zlato na americkej komoditnej burze Comex. Dosiahol 4093,80 USD/unca, čo predstavuje pokles o 1,4 %.
Nikos Tzabouras, analytik platformy Tradu.com patriacej investičnej banke Jefferies, uviedol, že geopolitická eskalácia, vyššie ceny ropy a očakávania vyšších úrokových sadzieb počas dlhšieho obdobia zvyšujú riziko, že cena zlata bude pokračovať v poklese k hranici 3900 USD/unca. „Ak by aj Fed ponechal úrokové sadzby na budúci týždeň na nezmenenej úrovni, s čím sa počíta, konflikt na Blízkom východe naďalej zvyšuje inflačné riziká a podporuje očakávania postupného sprísňovania menovej politiky,“ povedal.
Trhy najnovšie stanovili pravdepodobnosť zvýšenia úrokových sadzieb zo strany Fedu na septembrovom zasadnutí na 78 %. V stredu to bolo ešte 68 %.
Klesla aj cena ďalších drahých kovov. Cena striebra zaznamenala pokles o 1,4 % na 58,85 USD, cena platiny o 0,9 % na 1629,63 USD a cena paládia o 1,5 % na 1272,03 USD za troyskú uncu.
(1 EUR = 1,1408 USD)
Spotová cena zlata dosiahla do 10.35 h SELČ 4091,24 USD (3586,29 eura) za troyskú uncu. Oproti záveru predchádzajúceho obchodovania to predstavuje pokles o 0,9 %. V stredu (22. 7.) zaznamenala rast na 4165,87 USD za uncu, čo bola najvyššia hodnota od 7. júla.
Pod 4100 USD za uncu klesol aj augustový kontrakt na zlato na americkej komoditnej burze Comex. Dosiahol 4093,80 USD/unca, čo predstavuje pokles o 1,4 %.
Nikos Tzabouras, analytik platformy Tradu.com patriacej investičnej banke Jefferies, uviedol, že geopolitická eskalácia, vyššie ceny ropy a očakávania vyšších úrokových sadzieb počas dlhšieho obdobia zvyšujú riziko, že cena zlata bude pokračovať v poklese k hranici 3900 USD/unca. „Ak by aj Fed ponechal úrokové sadzby na budúci týždeň na nezmenenej úrovni, s čím sa počíta, konflikt na Blízkom východe naďalej zvyšuje inflačné riziká a podporuje očakávania postupného sprísňovania menovej politiky,“ povedal.
Trhy najnovšie stanovili pravdepodobnosť zvýšenia úrokových sadzieb zo strany Fedu na septembrovom zasadnutí na 78 %. V stredu to bolo ešte 68 %.
Klesla aj cena ďalších drahých kovov. Cena striebra zaznamenala pokles o 1,4 % na 58,85 USD, cena platiny o 0,9 % na 1629,63 USD a cena paládia o 1,5 % na 1272,03 USD za troyskú uncu.
(1 EUR = 1,1408 USD)