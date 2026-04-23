< sekcia Ekonomika
Rast nemeckého priemyslu sa spomalil, sektor služieb sa zmenšil
Rast produkcie aj nových objednávok sa prudko spomalil, keďže geopolitická neistota viedla k väčšej neochote zákazníkov a utlmila dopyt.
Autor TASR
Berlín 23. apríla (TASR) - Rast aktivity v nemeckom priemyselnom sektore sa v apríli spomalil. Predbežný index nákupných manažérov (PMI) priemyselného odvetvia, ktorý zostavuje spoločnosť S&P Global, klesol na 51,2 bodu z marcových 52,2 bodu. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics. Hodnota indexu nad hranicou 50 signalizuje zvyšovanie aktivity.
Rast produkcie aj nových objednávok sa prudko spomalil, keďže geopolitická neistota viedla k väčšej neochote zákazníkov a utlmila dopyt. Zamestnanosť opäť klesla a výkonnosť subdodávateľov sa zhoršila najrýchlejším tempom od polovice roka 2022. Zdraženie kovov a plastov viedlo k najvyššiemu rastu cien vstupov za viac ako tri a pol roka. Keďže podniky sa snažili presunúť časť vyšších nákladov na klientov, rast výrobných cien dosiahol 39-mesačné maximum.
Aktivita v nemeckom odvetví služieb sa v apríli zmenšila. PMI sektora klesol na 46,9 bodu z marcových 50,9 bodu. Išlo o jeho najprudšie oslabenie od novembra 2022. Nové objednávky poskytovateľov služieb sa výrazne znížili a rast cien vstupov bol najrýchlejší od marca 2023. Výsledkom bol najsilnejší rast cien produkcie za 35 mesiacov a ďalší pokles zamestnanosti.
Rast produkcie aj nových objednávok sa prudko spomalil, keďže geopolitická neistota viedla k väčšej neochote zákazníkov a utlmila dopyt. Zamestnanosť opäť klesla a výkonnosť subdodávateľov sa zhoršila najrýchlejším tempom od polovice roka 2022. Zdraženie kovov a plastov viedlo k najvyššiemu rastu cien vstupov za viac ako tri a pol roka. Keďže podniky sa snažili presunúť časť vyšších nákladov na klientov, rast výrobných cien dosiahol 39-mesačné maximum.
Aktivita v nemeckom odvetví služieb sa v apríli zmenšila. PMI sektora klesol na 46,9 bodu z marcových 50,9 bodu. Išlo o jeho najprudšie oslabenie od novembra 2022. Nové objednávky poskytovateľov služieb sa výrazne znížili a rast cien vstupov bol najrýchlejší od marca 2023. Výsledkom bol najsilnejší rast cien produkcie za 35 mesiacov a ďalší pokles zamestnanosti.