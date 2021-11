Rast nemeckého súkromného sektora sa v novembri nečakane zrýchlil

Berlín 23. novembra (TASR) - Rast aktivity v nemeckom súkromnom sektore sa tento mesiac nečakane zrýchlil, pričom vývoj podporil najmä sektor služieb. Ukázali to v utorok zverejnené údaje spoločnosti IHS Markit.



Zložený index nákupných manažérov IHS Markit, ktorý zahrnuje výrobný sektor aj sektor služieb, dosiahol v Nemecku v novembri 52,8 bodu, zatiaľ čo v októbri predstavoval 52 bodov. To znamená zrýchlenie rastu, keďže rast od poklesu oddeľuje hranica 50 bodov.



Výsledok výrazne prekonal očakávania analytikov. Tí predpokladali, že rast aktivity v nemeckom súkromnom sektore sa spomalí a index očakávali na úrovni 51 bodov.



Pod nečakané zrýchlenie aktivity v celkovom súkromnom sektore sa podpísal sektor služieb. Príslušný index nákupných manažérov dosiahol v novembri 53,4 bodu oproti októbrovému šesťmesačnému minimu 52,4 bodu. Aj v tomto prípade výsledok vysoko prekonal očakávania ekonómov, ktorí počítali so spomalením rastu aktivity v sektore služieb a indexom na úrovni 51,5 bodu.



Priaznivejšie, než sa čakalo, sa vyvíjal aj výrobný sektor. Tempo rastu sa síce spomalilo, analytici však počítali s ešte výraznejším spomalením rastu. Príslušný index nákupných manažérov dosiahol v novembri 57,6 bodu oproti 57,8 bodu v októbri, čo znamená najslabší rast v nemeckom výrobnom sektore za 10 mesiacov. Analytici však počítali s poklesom indexu až na 56,9 bodu.