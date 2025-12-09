< sekcia Ekonomika
Rast nemeckej ekonomiky v roku 2026 podporí viac pracovných dní
Nemcov čaká v roku 2026 dlhší pracovný rok. Mali by stráviť v práci v priemere 250,5 dňa, čo je o 2,4 dňa viac ako v tomto roku a najvyššia hodnota od roku 2022.
Autor TASR
Wiesbaden 9. decembra (TASR) - Väčší počet pracovných dní v roku 2026 by mal podporiť rast nemeckej ekonomiky. To je vítaný vývoj po tom, ako najväčšie európske hospodárstvo v rokoch 2023 a 2024 kleslo. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Nemcov čaká v roku 2026 dlhší pracovný rok. Mali by stráviť v práci v priemere 250,5 dňa, čo je o 2,4 dňa viac ako v tomto roku a najvyššia hodnota od roku 2022, uviedol v utorok spolkový štatistický úrad Destatis.
Tento nárast je spôsobený predovšetkým niekoľkými štátnymi sviatkami, ktoré v roku 2026 pripadajú na víkendy, uviedol úrad. To je dôležité, pretože každý ďalší pracovný deň zvyčajne prispieva k hrubému domácemu produktu (HDP) na úrovni približne 0,1 percentuálneho bodu, ukazujú štatistiky.
Spoločnosť ING predpovedá Nemecku zvýšenie rastu o 0,2 až 0,3 percentuálneho bodu v budúcom roku v dôsledku efektu pracovných dní.
Rast nemeckej ekonomiky v roku 2026 bude poháňaný predovšetkým investičným balíkom vlády a vyšším počtom pracovných dní, skonštatoval Carsten Brzeski, riaditeľ pre makroekonomické záležitosti v ING.
„Pre pochybovačov je to stále príliš málo a potvrdenie toho, že tzv. organický rast zostáva slabý,“ povedal Brzeski, podľa ktorého pre optimistov je to aspoň začiatok oživenia po dvoch rokoch poklesu a slabého rastu v tomto roku.
Nemecký ekonomický inštitút IW predpovedá, že reálny HDP Nemecka sa tento rok zvýši o 0,1 % a v budúcom roku vzrastie o 0,9 %.
Nemcov čaká v roku 2026 dlhší pracovný rok. Mali by stráviť v práci v priemere 250,5 dňa, čo je o 2,4 dňa viac ako v tomto roku a najvyššia hodnota od roku 2022, uviedol v utorok spolkový štatistický úrad Destatis.
Tento nárast je spôsobený predovšetkým niekoľkými štátnymi sviatkami, ktoré v roku 2026 pripadajú na víkendy, uviedol úrad. To je dôležité, pretože každý ďalší pracovný deň zvyčajne prispieva k hrubému domácemu produktu (HDP) na úrovni približne 0,1 percentuálneho bodu, ukazujú štatistiky.
Spoločnosť ING predpovedá Nemecku zvýšenie rastu o 0,2 až 0,3 percentuálneho bodu v budúcom roku v dôsledku efektu pracovných dní.
Rast nemeckej ekonomiky v roku 2026 bude poháňaný predovšetkým investičným balíkom vlády a vyšším počtom pracovných dní, skonštatoval Carsten Brzeski, riaditeľ pre makroekonomické záležitosti v ING.
„Pre pochybovačov je to stále príliš málo a potvrdenie toho, že tzv. organický rast zostáva slabý,“ povedal Brzeski, podľa ktorého pre optimistov je to aspoň začiatok oživenia po dvoch rokoch poklesu a slabého rastu v tomto roku.
Nemecký ekonomický inštitút IW predpovedá, že reálny HDP Nemecka sa tento rok zvýši o 0,1 % a v budúcom roku vzrastie o 0,9 %.