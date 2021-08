Berlín 23. augusta (TASR) - Rast nemeckej ekonomiky v tomto roku by mohol zaostať za prognózami, keďže oživenie pandémie nového koronavírusu môže na jeseň spôsobiť nečakané komplikácie. Uviedla to v pondelok vo svojej pravidelnej mesačnej správe centrálna banka Bundesbank.



Podľa doterajšej prognózy by sa mal hrubý domáci produkt (HDP) najväčšej európskej ekonomiky v tomto roku zvýšiť o 3,7 % a v roku 2022 o 5,2 %. Začiatok jej zotavovania bol však slabší, ako sa predpokladalo, čo pravdepodobne bude mať vplyv aj na celoročný výkon, poznamenala Bundesbank.



Pripomenula zároveň, že nemecké hospodárstvo pravdepodobne pokračuje v silnom raste počas toho štvrťroka, pričom sektor služieb ťaží zo zmiernenia obmedzení po poklese infikovaných na začiatku leta. To zvýši príjmy z cestovného ruchu.



Na jeseň by však mohli byť opäť zavedené niektoré obmedzenia, ak bude počet infikovaných oveľa nákazlivejším delta variantom nového koronavírusu stále pribúdať. Na druhej strane, vzhľadom na pokrok Nemecka pri očkovaní obyvateľov je nepravdepodobné, že budú také prísne ako v minulosti, napísala Bundesbank.



Očkovanie sa však spomaľuje, čo predstavuje riziko, a indikátory sentimentu poukazujú na zvýšené obavy, pretože Európa čelí infekčnejšiemu variantu koronavírusu.



„Delta variant a pokles dynamiky očkovania by mohli opäť viesť k sprísneniu ochranných opatrení,“ dodala Bundesbank. „To by potom v jesennom štvrťroku znamenalo väčšiu záťaž pre ekonomiku.“



Bundesbank zopakovala svoj predchádzajúci názor, že miera inflácia v krajine by sa ku koncu roka mohla priblížiť k 5 %, čo je výrazne nad 2-percentným cieľom Európskej centrálnej banky, ale začiatkom budúceho roka sa výrazne zníži.