Rast nemeckej priemyselnej produkcie sa v októbri nečakane zrýchlil
Priemyselná výroba, kam sa nezapočítava produkcia energií a stavebníctvo, v októbri medzimesačne stúpla o 1,5 % a medziročne klesla o 0,1 %.
Autor TASR
Berlín 8. decembra (TASR) - Tempo rastu nemeckej priemyselnej produkcie sa v októbri prekvapivo zrýchlilo. TASR o tom informuje na základe správy spolkového štatistického úradu Destatis a portálu RTTNews.
Priemyselná produkcia v októbri medzimesačne reálne a po úprave o sezónne vplyvy stúpla o 1,8 % po septembrovom zvýšení o 1,1 % (revízia z +1,3 %), uviedol Destatis vo svojom predbežnom odhade. Ekonómovia počítali s výrazným spomalením tempa rastu na 0,2 %.
V medziročnom porovnaní priemyselná produkcia v októbri po kalendárnej úprave vzrástla o 0,8 % po znížení o 1,4 % v septembri.
Priemyselná výroba, kam sa nezapočítava produkcia energií a stavebníctvo, v októbri medzimesačne stúpla o 1,5 % a medziročne klesla o 0,1 %.
Stavebná produkcia v októbri medzimesačne vzrástla o 3,3 %. K celkovému pozitívnemu výsledku priemyselnej produkcie výrazne prispel aj nárast v strojárstve (+2,8 %) a vo výrobe zariadení na spracovanie údajov, elektronických a optických výrobkov (+3,9 %). Negatívny vplyv mal naopak pokles produkcie v dôležitom automobilovom priemysle (-1,3 %).
