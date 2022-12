Rast nominálnej mzdy v ČR sa v 3.štvrťroku spomalil,reálna mzda klesla

Praha 5. decembra (TASR) - Tempo rastu nominálnych miezd v Českej republike sa v 3. štvrťroku 2022 podľa očakávania spomalilo. A v reálne mzdy klesli. TASR o tom informuje na základe údajov, ktoré v pondelok zverejnil Český štatistický úrad (ČSÚ).



Priemerná nominálna mzda v susednej krajine za tri mesiace do konca septembra 2022 vzrástla medziročne o 6,1 % na 39.858 Kč (1623,87 eura). Ale inflácia sa zrýchlila ešte viac a dosiahla 17,6 %. Priemerná reálna mzda v Česku upravená o infláciu tak v 3. štvrťroku 2022 opäť klesla, už štvrtý kvartál v rade, a to medziročne o 9,8 %. To je rovnaký pokles ako v predchádzajúcich troch mesiacoch a zhoduje sa s prognózami trhu.



V medzikvartálnom porovnaní a po úprave o sezónne vplyvy priemerná mzda v Česku v období júl - september vzrástla o 1,8 %.



Objem miezd sa zvýšil o 7,2 % a počet zamestnancov stúpol o 1 %.



(1 EUR = 24,377 CZK)