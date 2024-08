Rast Nórska sa v 2. kvartáli výrazne zrýchlil

Oslo 22. augusta (TASR) - Nórska ekonomika zaznamenala v 2. štvrťroku výrazné zrýchlenie tempa rastu, k čomu prispela najmä aktivita v oblasti ťažobného sektora a námornej dopravy. Uviedol to vo štvrtok nórsky štatistický úrad, ktorého údaje zverejnil portál tradingeconomics.



Hrubý domáci produkt (HDP) Nórska vzrástol v 2. štvrťroku medzikvartálne o 1,4 %. Na porovnanie, v 1. kvartáli rast dosiahol po revízii mierne smerom nahor 0,3 %. Štatistici pôvodne uvádzali rast nórskej ekonomiky za prvé tri mesiace roka na úrovni 0,2 %.



Rast hospodárstva výrazne podporila zvýšená aktivita ťažobného sektora a lodnej prepravy. V tomto prípade rast dosiahol 5,6 %, zatiaľ čo v 1. štvrťroku predstavoval 0,9 %.



Okrem toho sa zrýchlil rast vládnych výdavkov a ešte výraznejšie ekonomiku ovplyvnili výdavky spotrebiteľov. Tie v 1. štvrťroku klesli o 0,7 %, v druhom sa však zvýšili o 1,5 %.



Aj obchod sa pod vývoj ekonomiky v 2. kvartáli podpísal pozitívne. Export sa zvýšil o 5,6 %, zatiaľ čo rast dovozu bol miernejší a dosiahol 3,1 %.



V porovnaní s 2. kvartálom minulého roka vzrástol HDP Nórska o 4,2 %. V tomto prípade to predstavuje výrazný obrat, keď v 1. štvrťroku ekonomika medziročne klesla, a to o 0,9 %. Navyše, rast ekonomiky v 2. kvartáli bol najvýraznejší od 2. štvrťroka 2022.