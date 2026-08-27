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Rast nórskej ekonomiky sa v druhom kvartáli zrýchlil
Hospodárstvo krajiny bez zahrnutia ťažby ropy a plynu z mora a námornej dopravy sa počas apríla až júna medzikvartálne posilnilo o 0,3 % po raste o 0,2 % v predchádzajúcom štvrťroku.
Autor TASR
Oslo 27. augusta (TASR) - Rast nórskeho hrubého domáceho produktu sa v druhom štvrťroku zrýchlil. Podľa údajov, ktoré vo štvrtok zverejnil štatistický úrad krajiny, sa ekonomika Nórska medzikvartálne zväčšila o 0,7 % po raste o 0,4 % v prvom štvrťroku. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Hospodárstvo krajiny bez zahrnutia ťažby ropy a plynu z mora a námornej dopravy sa počas apríla až júna medzikvartálne posilnilo o 0,3 % po raste o 0,2 % v predchádzajúcom štvrťroku. Nenaplnilo sa však očakávanie, že sa zväčší o 0,4 %.
Silným motorom celkového hospodárskeho rastu zostali aktivity v oblasti ropného odvetvia a námornej dopravy, ktoré sa v druhom štvrťroku posilnili o 1,7 %. Tvorba hrubého fixného kapitálu sa počas apríla až júna oproti predošlému štvrťroku celkovo zvýšila o 4,4 % a spotrebné výdavky vlády stúpli o 0,8 %. Spotrebné výdavky domácností však klesli o 0,2 %, vývoz sa oslabil o 0,1 % a dovoz stagnoval.
Medziročne sa nórska ekonomika v druhom kvartáli posilnila o 2 %. Jej medziročný rast sa tak tiež zrýchlil po tom, ako sa v prvom štvrťroku zväčšila o 1,6 %.
Hospodárstvo krajiny bez zahrnutia ťažby ropy a plynu z mora a námornej dopravy sa počas apríla až júna medzikvartálne posilnilo o 0,3 % po raste o 0,2 % v predchádzajúcom štvrťroku. Nenaplnilo sa však očakávanie, že sa zväčší o 0,4 %.
Silným motorom celkového hospodárskeho rastu zostali aktivity v oblasti ropného odvetvia a námornej dopravy, ktoré sa v druhom štvrťroku posilnili o 1,7 %. Tvorba hrubého fixného kapitálu sa počas apríla až júna oproti predošlému štvrťroku celkovo zvýšila o 4,4 % a spotrebné výdavky vlády stúpli o 0,8 %. Spotrebné výdavky domácností však klesli o 0,2 %, vývoz sa oslabil o 0,1 % a dovoz stagnoval.
Medziročne sa nórska ekonomika v druhom kvartáli posilnila o 2 %. Jej medziročný rast sa tak tiež zrýchlil po tom, ako sa v prvom štvrťroku zväčšila o 1,6 %.