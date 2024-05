Rast obchodu Ruska a Indie nie je dočasný jav, tvrdí indická vláda

Naí Dillí 17. mája (TASR) - Rast vzájomného obchodu Ruska a Indie by nemal byť považovaný za "dočasný jav". V súčasnosti totiž vzniká viacero ekonomických príležitostí. Povedal to v piatok indický minister zahraničných vecí Subrahmanjám Džajšankar. Informovala o tom agentúra Reuters.



India a Rusko majú úzke vzťahy už niekoľko desaťročí a indická vláda odmietla odsúdiť Moskvu za inváziu na Ukrajinu vo februári 2022. Namiesto toho Naí Dillí vyzýva obidve strany na ukončenie konfliktu prostredníctvom dialógu a diplomacie.



India sa po uvalení sankcií na ruské energetické produkty zo strany Západu stala jedným z najväčších odberateľov ruskej ropy prepravovanej po mori. A v tomto trende nemieni poľavovať. Ako povedal Džajšankar, dlhé roky sa India pozerala na Rusko z politickej či bezpečnostnej perspektívy. "Teraz, keď sa táto krajina obrátila smerom na východ, otvorili sa nám nové ekonomické možnosti," uviedol minister na ekonomickej konferencii s tým, že prudký rast vzájomného obchodu a nové oblasti spolupráce by nemali byť považované za "dočasný jav".



Vzájomný obchod medzi Ruskom a Indiou dosiahol v indickom finančnom roku, ktorý sa skončil v marci, 65,7 miliardy USD (60,46 miliardy eur). V porovnaní s predchádzajúcim obchodným rokom to predstavuje zvýšenie o 33 %.



India chce okrem toho výraznejšie pokročiť v otázke investičnej dohody s Moskvou a má záujem aj o podpísanie dohody o voľnom obchode s Euroázijskou ekonomickou úniou na čele s Ruskom. Obidve krajiny zároveň rokujú o spoločnej produkcii vojenskej techniky.



(1 EUR = 1,0866 USD)