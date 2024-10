Rast objemu úverov zvýšil zisk najväčšej nórskej banky o takmer pätinu

Oslo 22. októbra (TASR) - Najväčšia nórska banka DNB oznámila za 3. štvrťrok rast zisku o takmer pätinu, pričom výsledky zároveň prekonali očakávania. Prispelo k tomu zvýšenie objemu úverov, aj keď konkurencia v nórskom bankovom sektore je stále vysoká, uviedla šéfka DNB. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Čistý zisk DNB dosiahol za 3. kvartál tohto roka 12,16 miliardy nórskych korún (1,03 miliardy eur). V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka to znamená rast o 19,9 %. Navyše, výsledky výrazne prekonali očakávania analytikov, ktorí počítali s rastom zisku iba o 4 % na 10,56 miliardy NOK. Banka zároveň dodala, že v 3. kvartáli zaznamenala rast objemu úverov, a to vo všetkých zákazníckych segmentoch.



"V období od začiatku leta do začiatku jesene sme evidovali jednoznačný posun v správaní zákazníkov," povedala generálna riaditeľka DNB Kjerstin Braathenová. Dodala však, že konkurencia v nórskom bankovníctve je naďalej veľmi vysoká.



Čisté úrokové výnosy (NII) banky DNB vzrástli o 2,6 % na 16,13 miliardy NOK. Aj v tomto prípade banka prekonala očakávania analytikov. Tí počítali s NII na úrovni 15,90 miliardy NOK.



(1 EUR = 11,838 NOK)