Rast peňažnej zásoby v eurozóne sa v januári spomalí

Frankfurt nad Mohanom 25. marca (TASR) - Rast peňažnej zásoby v eurozóne sa minulý mesiac síce spomalil, ale jeho tempo je stále vysoké. Zároveň úvery súkromnému sektoru pokračovali v raste stabilným tempom. Ukázali to vo štvrtok údaje Európskej centrálnej banky (ECB).



ECB informovala, že jej menový agregát M3, ktorý je indikátorom peňažnej zásoby v eurozóne, sa vo februári 2021 zvýšil medziročne o 12,3 %. To bol o niečo menší nárast, ako o 12,5 % v januári. Ekonómovia pritom odhadovali, že tempo rastu M3 zostane vo februári nezmenené, na úrovni 12,5 %. Za tri mesiace do konca februára sa M3 zvýšil v priemere o 12,4 %.



Aj rast peňažného agregátu M1, ktorý zahŕňa obeživo a jednodňové vklady, sa vo februári mierne spomalil na 16,4 % zo 16,5 % v januári.



Údaje ECB ďalej odhalili, že tempo rastu úverov súkromnému sektoru zostalo vo februári stabilné, na januárovej úrovni 5,1 %. Podobne aj upravené pôžičky súkromnému sektoru sa zvýšili vo februári o 4,5 %, rovnako ako v januári.



Úvery domácnostiam v eurozóne si tiež udržali stabilný medziročný rast na úrovni 3 %, zatiaľ čo medziročná miera rastu upravených úverov nefinančným spoločnostiam sa zvýšila na 7,1 % z januárových 6,9 %.